В Малайзии за фейковые новости ввели уголовную ответственность
За распространение фейковых новостей в Малайзии теперь грозит до шести лет тюрьмы и 128 тысяч долларов штрафа. Соответствующий закон принял парламент страны. Об этом в понедельник, 2 апреля, сообщает Радио Свобода.
Действие документа будет распространяться на электронные издания и соцсети, которые распространяют "новости, информацию, данные и сведения, которые являются частично или полностью лживыми".
При этом действие закона будет распространяться на нарушителей и за пределами Малайзии, если фейки касаются гражданина страны.
Отмечается, что закон ввели незадолго до парламентских выборов, которые пройдут не позднее, чем в июне. Новый закон критикует оппозиция, заявляя, что он нарушает принципы свободы слова.
В правительстве заявляют, что закон не поставит под угрозу свободу слова в стране, потому что рассмотрением дел по ним будет заниматься отдельный независимый суд.
Как сообщалось, украинских школьников будут учить различать фейковые новости.
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