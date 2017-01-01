В Малайзии за фейковые новости ввели уголовную ответственность

Действие нового закона будет также распространяться на нарушителей и за пределами Малайзии, если фейки касаются гражданина страны.

За распространение фейковых новостей в Малайзии теперь грозит до шести лет тюрьмы и 128 тысяч долларов штрафа. Соответствующий закон принял парламент страны. Об этом в понедельник, 2 апреля, сообщает Радио Свобода.

Действие документа будет распространяться на электронные издания и соцсети, которые распространяют "новости, информацию, данные и сведения, которые являются частично или полностью лживыми".

При этом действие закона будет распространяться на нарушителей и за пределами Малайзии, если фейки касаются гражданина страны.

Отмечается, что закон ввели незадолго до парламентских выборов, которые пройдут не позднее, чем в июне. Новый закон критикует оппозиция, заявляя, что он нарушает принципы свободы слова.

В правительстве заявляют, что закон не поставит под угрозу свободу слова в стране, потому что рассмотрением дел по ним будет заниматься отдельный независимый суд.

Как сообщалось, украинских школьников будут учить различать фейковые новости.

Ранее посол Британии назвала Украину образцом в борьбе с пропагандой.

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