Изобретатель-самоучка: Google посвятил doodle Джону Гаррисону
Во вторник, 2 апреля, на главной странице поисковика Google в Украине появилось изображение, посвященное изобретателю Джону Гаррисону.
Компания Google решила посвятить очередной дудл часовщику-самоучке. Именно так часто называют английского изобретателя Джона Гаррисона. Дудл посвящен 325-летию со дня рождения гения.
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На картинке изобретатель изображен за рабочим столом в процессе создания очередного изобретения. На столе разбросаны детали, шестеренки и чертежи.
Буквы "О" в слове Google конечно ж представлены круглыми настенными часами.
Часовщиком Гаррисона называют из-за его любви к часовым механизмам. В 20 лет молодой Джон собрал свои первые часы. Три экземпляра гаррисоновских часов сохранились до этого времени.
Самым известным изобретением Гарристона стал морской хронограф.
Морской хронограф (фото: ciclon.ru)
В 1714 году в Британии назначили награду в 20 тысяч фунтов тому, кто сможет создать часы для морских путешествий. Они должны были показывать положение корабля в открытом море с точностью до одного градуса.
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Именно Джон Гаррисон через 20 лет представил свое изобретение – морской хронограф. Это подняло морскую навигацию на новый уровень и значительно уменьшило количество катастроф.
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