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Изобретатель-самоучка: Google посвятил doodle Джону Гаррисону

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Во вторник, 2 апреля, на главной странице поисковика Google в Украине появилось изображение, посвященное изобретателю Джону Гаррисону.
Google посвятил дудл изобретателю Джону Гаррисону
Google посвятил дудл изобретателю Джону Гаррисону
Скриншот Google
Компания Google решила посвятить очередной дудл часовщику-самоучке. Именно так часто называют английского изобретателя Джона Гаррисона. Дудл посвящен 325-летию со дня рождения гения. 

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На картинке изобретатель изображен за рабочим столом в процессе создания очередного изобретения. На столе разбросаны детали, шестеренки и чертежи. 
 
Буквы "О" в слове Google конечно ж представлены круглыми настенными часами. 
 
Часовщиком Гаррисона называют из-за его любви к часовым механизмам. В 20 лет молодой Джон собрал свои первые часы. Три экземпляра гаррисоновских часов сохранились до этого времени.
 
Самым известным изобретением Гарристона стал морской хронограф. 
Морской хронограф (фото: ciclon.ru)
 
В 1714 году в Британии назначили награду в 20 тысяч фунтов тому, кто сможет создать часы для морских путешествий. Они должны были показывать положение корабля в открытом море с точностью до одного градуса. 

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Именно Джон Гаррисон через 20 лет представил свое изобретение – морской хронограф. Это подняло морскую навигацию на новый уровень и значительно уменьшило количество катастроф. 
 
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Теги: Google, Изобретатель, часы, английский, Doodle, дудли, гугл, часовщики, дудл, Google Doodle
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Источник: korrespondent.net

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