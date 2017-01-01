Изобретатель-самоучка: Google посвятил doodle Джону Гаррисону

Во вторник, 2 апреля, на главной странице поисковика Google в Украине появилось изображение, посвященное изобретателю Джону Гаррисону.

Компания Google решила посвятить очередной дудл часовщику-самоучке. Именно так часто называют английского изобретателя Джона Гаррисона. Дудл посвящен 325-летию со дня рождения гения. Читай также: Представлен первый планшет на Chrome OS

На картинке изобретатель изображен за рабочим столом в процессе создания очередного изобретения. На столе разбросаны детали, шестеренки и чертежи.

Буквы "О" в слове Google конечно ж представлены круглыми настенными часами.

Часовщиком Гаррисона называют из-за его любви к часовым механизмам. В 20 лет молодой Джон собрал свои первые часы. Три экземпляра гаррисоновских часов сохранились до этого времени.

Самым известным изобретением Гарристона стал морской хронограф.

Морской хронограф (фото: ciclon.ru)

В 1714 году в Британии назначили награду в 20 тысяч фунтов тому, кто сможет создать часы для морских путешествий. Они должны были показывать положение корабля в открытом море с точностью до одного градуса. Читай также: Дудл-ПИрог ко дню числа Пи

Именно Джон Гаррисон через 20 лет представил свое изобретение – морской хронограф. Это подняло морскую навигацию на новый уровень и значительно уменьшило количество катастроф.