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В Испании грузовик со слонами попал в ДТП

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Движение по дороге было заблокировано на протяжении двух с половиной часов.
В Испании грузовик со слонами попал в ДТП
© twitter.com/Gserrano_DGT
Фото 1/7
  • К сожалению, один слон погиб
  • Животных эвакуировали с помощью подъемного крана
  • Два слона были травмированы в результате аварии
  • Водитель не справился с управлением
  • Грузовик врезался в отбойник
  • О животных позаботятся местные власти
  • Пока не известно, продолжал ли животные выступать в цирке
В Испании грузовик со слонами попал в ДТП
К сожалению, один слон погиб
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В городе Посо-Каньяда на юго-востоке Испании грузовик, перевозивший цирковых слонов, попал в аварию. В результате происшествия одно животное погибло, еще двое получили травмы.

Об этом сообщает BBC.

Раненых животных эвакуировали с проезжей части с помощью подъемного крана. Местные власти заявили, что за пострадавшими слонами будут ухаживать до их полного выздоровления.

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Отмечается, что водитель грузовика не справился с управлением и врезался в отбойник. Мужчина, который был за рулем, не пострадал.

Напомним, 15 марта в Индии экскаватор вытащил слоненка, а тот напал на спасителя.

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Теги: животные, цирк, слоны, ДТП, Испания, слон
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