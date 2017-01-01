В Испании грузовик со слонами попал в ДТП
В городе Посо-Каньяда на юго-востоке Испании грузовик, перевозивший цирковых слонов, попал в аварию. В результате происшествия одно животное погибло, еще двое получили травмы.
Об этом сообщает BBC.
Раненых животных эвакуировали с проезжей части с помощью подъемного крана. Местные власти заявили, что за пострадавшими слонами будут ухаживать до их полного выздоровления.
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Отмечается, что водитель грузовика не справился с управлением и врезался в отбойник. Мужчина, который был за рулем, не пострадал.
Se está procediendo a la asistencia y evacuación de los elefantes heridos en el accidente que ha tenido lugar en Albacete. De los cinco paquidermos hay uno muerto y dos heridos. En breve de restablecerá la circulación en la A-30 en el pk 22/23. pic.twitter.com/fhGypNDYGm— Gregorio Serrano (@Gserrano_DGT) 2 апреля 2018 г.
Напомним, 15 марта в Индии экскаватор вытащил слоненка, а тот напал на спасителя.