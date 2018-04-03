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Россия угрожает Украине флотом и авиацией из-за "государственного пиратства"

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Москва называет Украину пиратской страной.
Россия угрожает Украине из-за "пиратства"
Россия угрожает Украине из-за "пиратства"
EPA/UPG

Россия готова “обеспечить безопасность“ своих кораблей в северо-восточной части Черного моря и акватории Азовского моря после задержания украинскими пограничниками судна Норд. Об этом сообщил РИА Новости источник в силовых структурах оккупированного Крыма.

Собеседник агентства заявил об угрозе “украинского государственного пиратства“, на которое должно ответить руководство Черноморского флота. Для этого планируется задействовать в том числе морскую авиацию.

“Агрессивные действия украинских морских пограничников в международных водах представляют не только опасность захвата российских судов, но и формирования настоящего государственного пиратства“, — сказал он.

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Напомним, 26 марта украинские пограничники задержали крымское судно Норд. Экипаж обвинили в нарушении морской границы. На рыбаков составили админпротоколы, им нельзя покидать борт. Судно арестовали в порту Бердянска. Москва требует вернуть “захваченный“ корабль и освободить экипаж.

Капитан Норда Владимир Горбин говорит, что украинские пограничники, арестовавшие судно Норд, якобы обещали отпустить задержанных, если они представят украинские паспорта. При этом, по утверждению страны-агрессора, российского консула не пускают к морякам под предлогом отсутствия на судне граждан России.

Ранее сообщалось, что Россия продолжает добывать газ возле Крыма и незаконно добыла из Одесского газового месторождения более 3,5 млрд кубометров газа. Президент Петр Порошенко подписал меморандум о нарушениях Россией морского права, который будет использоваться в международном суде ООН в Гааге.

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Теги: Крым, Черное море, корабли, судоходство, Россия
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