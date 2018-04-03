Страны Балтии просят США усилить их защиту - СМИ

Лидеры трех балтийских стран будут просить Дональда Трампа, чтобы комплексы противовоздушной обороны Patriot чаще находились в их странах.

Президенты Литвы, Латвии и Эстонии во вторник, 3 апреля,посетят Белый дом. Ожидается, что во время встречи с президентом США Дональдом Трампом они попросят увеличить воздушную оборону на восточном фланге НАТО для сдерживания России, сообщает Euractiv.

Со ссылкой на высокопоставленного литовского чиновника издание сообщает, что балтийские лидеры попросят США чаще направлять в их страны для учений комплексы противовоздушной обороны Patriot. Они также хотят стать частью европейского противоракетного щита.

"Я надеюсь, что Соединенные Штаты и другие союзники осознают, что воздушное пространство Балтийских государств должно быть лучше защищено", - заявила Грибаускайте перед началом визита.

"Важно, что (американские войска - ред.) находятся здесь на постоянной основе во всех странах Балтии", - добавила она.

В прошлом году НАТО развернуло четыре многонациональных батальона в Польше и странах Балтии, тогда как американские военные отправили батарею Patriot в Литву для учений.

Как сообщалось, что Трамп встретится с президентами Латвии, Литвы и Эстонии.

Ранее стало известно, что США будут поддерживать Литву, Латвию и Эстонию в противодействии попыткам России вмешиваться в дела этих стран.

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