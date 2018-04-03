В палате московской больницы зарезали пациента

При визуальном осмотре на теле погибшего обнаружили ножевые ранения. По предварительным данным, в момент нападения в палате находились другие пациенты.

Следственный комитет устанавливает все обстоятельства убийства пациента в больнице Москвы irk.aif.ru

В одной из московских больниц зарезали пациента, находившегося в общей палате. Об этом сообщила помощник руководителя управления СК по Москве Юлия Иванова, пишет ТАСС во вторник, 3 апреля.

Тело мужчины 1965 года рождения обнаружили утром 3 апреля.

Предположительно, в момент совершения преступления в палате находились и другие пациенты.

"При визуальном осмотре на теле погибшего мужчины обнаружено два ножевых ранения. По предварительным данным, в момент нападения в палате также находились другие госпитализированные пациенты. Возбуждено уголовное дело", - сообщила Иванова.

На месте происшествия работают следователи. Ведется опрос сотрудников больницы и пациентов. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Ранее в Канаде судили медсестру, которую обвиняют в убийстве восьми человек.

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