Путин назвал прошедшие выборы "самыми прозрачными в истории России"

Переизбранный президент Российской Федерации получил удостоверение главы государства на новый срок полномочий и дал личную оценку своих выборов.

Президент РФ Владимир Путин назвал Состоявшиеся 18 марта выборы президента Российской Федерации были "самыми прозрачными за всю историю России". Об этом заявил во вторник, 3 апреля, в Кремле во время встречи с главой российского Центризбиркома Эллой Памфиловой, сообщают Известия.

"Как многие уже сказали, наверное, это были самые прозрачные, самые чистые выборы в истории нашей страны. В этом, безусловно, и ваша личная заслуга, и заслуга членов всех избирательных комиссий, которые работали на территории Российской Федерации", - сказал он, обращаясь к чиновнице.

Памфилова, в свою очередь, вручила Путину удостоверение главы государства на новый срок полномочий и поздравила с "убедительной чистой победой".

Напомним, Выборы президента России состоялись 18 марта 2018 года. По результатам голосования Путин набрал 76,69% голосов избирателей и был переизбран на новый шестилетний срок.

Согласно исследованию ВЦИОМ, 88% россиян считают результаты голосования объективными.

В ОБСЕ заявили, что на выборах президента России были ограничены основные свободы, но признали, что выборы проходили организовано и упорядочено, а Центральная избирательная комиссия работала открыто и эффективно.

О многочисленных нарушениях на выборах президента РФ заявили также в Госдепе США.

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