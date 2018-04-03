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Путин назвал прошедшие выборы "самыми прозрачными в истории России"

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Переизбранный президент Российской Федерации получил удостоверение главы государства на новый срок полномочий и дал личную оценку своих выборов.
Путин получил новое удостоверение президента
Путин получил новое удостоверение президента
kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин назвал Состоявшиеся 18 марта выборы президента Российской Федерации были "самыми прозрачными за всю историю России". Об этом заявил во вторник, 3 апреля, в Кремле во время встречи с главой российского Центризбиркома Эллой Памфиловой, сообщают Известия

"Как многие уже сказали, наверное, это были самые прозрачные, самые чистые выборы в истории нашей страны. В этом, безусловно, и ваша личная заслуга, и заслуга членов всех избирательных комиссий, которые работали на территории Российской Федерации", - сказал он, обращаясь к чиновнице.

Памфилова, в свою очередь, вручила Путину удостоверение главы государства на новый срок полномочий и поздравила с "убедительной чистой победой".

Напомним, Выборы президента России состоялись 18 марта 2018 года. По результатам голосования Путин набрал 76,69% голосов избирателей и был переизбран на новый шестилетний срок.

Согласно исследованию ВЦИОМ, 88% россиян считают результаты голосования объективными.

В ОБСЕ заявили, что на выборах президента России были ограничены основные свободы, но признали, что выборы проходили организовано и упорядочено, а Центральная избирательная комиссия работала открыто и эффективно.

О многочисленных нарушениях на выборах президента РФ заявили также в Госдепе США.

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Теги: Россия, Выборы, Путин, Кремль, выборы президента, выборы президента РФ 2018
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Источник: korrespondent.net

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