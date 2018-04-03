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Российский бард Трофим попал в базу Миротворца

Комментариев: 1
Трофима обвиняют в сознательном нарушении границы Украины с целью проникновения в аннексированный Крым, участии в антиукраинских пропагандистских мероприятиях РФ.
Сергей Трофимов попал в базу Миротворца
Сергей Трофимов попал в базу Миротворца
24smi.org

Российский музыкант Сергей Трофимов попал в базу Миротворца за выступления в аннексированном Крыму и поддержку политики президента РФ Владимира Путина. Об этом сообщается на сайте базы.

Данные о Трофимове опубликованы в разделе Чистилище.

Музыканта обвиняют в сознательном нарушении границы Украины с целью проникновения в аннексированный Крым, участии в антиукраинских пропагандистских мероприятиях России, участии в попытках легализации аннексии АР Крым.

По данным Миротворца, Трофим выступал в аннексированном Крыму. Он также оставил подпись в марте 2014 года в обращении деятелей культуры Российской Федерации в поддержку политики Путина в Украине и Крыму.

 
 

Ранее в базу данных Миротворца попал актер Леонид Ярмольник.

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Теги: Украина-Россия, Крым, Путин, музыкант, Владимир Путин, аннексия Крыма, база данных Миротворец, сайт Миротворец
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Шкиряк_и_Зорян    03.04.2018, 12:58
Оценка:  -1
Шкиряк_и_Зорян
Обвиняют в сознательном нарушении границы... А можно же нарушить границу бессознательно?
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