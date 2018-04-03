Российский бард Трофим попал в базу Миротворца

Трофима обвиняют в сознательном нарушении границы Украины с целью проникновения в аннексированный Крым, участии в антиукраинских пропагандистских мероприятиях РФ.

Российский музыкант Сергей Трофимов попал в базу Миротворца за выступления в аннексированном Крыму и поддержку политики президента РФ Владимира Путина. Об этом сообщается на сайте базы.

Данные о Трофимове опубликованы в разделе Чистилище.

Музыканта обвиняют в сознательном нарушении границы Украины с целью проникновения в аннексированный Крым, участии в антиукраинских пропагандистских мероприятиях России, участии в попытках легализации аннексии АР Крым.

По данным Миротворца, Трофим выступал в аннексированном Крыму. Он также оставил подпись в марте 2014 года в обращении деятелей культуры Российской Федерации в поддержку политики Путина в Украине и Крыму.

Ранее в базу данных Миротворца попал актер Леонид Ярмольник.

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