Скрипаль отравили после получения доступа к счету в банке - СМИ

Дочь Скрипаля получила доступ к секретному банковскому счету в размере 150 тысяч фунтов стерлингов - выручке от продажи дома в Британии, пишут британские СМИ.

Дочь экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля Юлия была отравлена вместе со своим отцом через несколько дней после получения доступа к "секретному банковскому счету" в размере 150 тысяч фунтов стерлингов. Об этом во вторник, 3 апреля, сообщает британское издание Daily Mirror.

По данным газеты, эти деньги стали выручкой от продажи дома в Великобритании, принадлежавшего ее брату Александру и его бывшей жене Наталье. Александр в прошлом году умер "при невыясненных обстоятельствах" в Санкт-Петербурге, уточняет издание.

Отмечено, что Наталья, которая сейчас замужем за тренером по теннису, продала дом и выплатила половину суммы бывшему мужу.

Издание отмечает, что Юлия получила поручение на использование счета, зарегистрированного на Александра, еще в конце февраля - от своего отца Сергея Скрипаля.

По информации британской газеты, сейчас деньги находятся в одном из российских банков.

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