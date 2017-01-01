В США на взлетной полосе столкнулись самолеты

Столкновение произошло на взлетно-посадочной полосе аэропорта в городе Марион, штат Индиана. В результате аварии погибли два человека.

В американском штате Индиана одномоторный самолет Cessna 150 столкнулся с реактивным самолетом Cessna 525 Citation Jet, в результате погибли два человека. Об этом во вторник, 3 апреля, сообщает RT.

Столкновение произошло на взлетно-посадочной полосе аэропорта в городе Марион.

Одну из жертв выбросило из самолета, а другой пассажир умер в результате возгорания на борту.

Smaller plane that was taking off clipped larger plane that was landing at #Marion Airport in #Indiana, at least 2 people killed https://t.co/r0BO3Seyympic.twitter.com/x6XIoWFmnr — RT (@RT_com) 2 апреля 2018 г.

Ранее в израильском международном аэропорту возле терминала столкнулись два самолета - Boeing 737 немецкой авиакомпании Germania Airlines и Boeing 767 израильской авиакомпании El Al.

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