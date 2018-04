В США на взлетной полосе столкнулись самолеты

В американском штате Индиана одномоторный самолет Cessna 150 столкнулся с реактивным самолетом Cessna 525 Citation Jet, в результате погибли два человека. Об этом во вторник, 3 апреля, сообщает RT.

Столкновение произошло на взлетно-посадочной полосе аэропорта в городе Марион.

Одну из жертв выбросило из самолета, а другой пассажир умер в результате возгорания на борту.

Smaller plane that was taking off clipped larger plane that was landing at #Marion Airport in #Indiana, at least 2 people killed https://t.co/r0BO3Seyympic.twitter.com/x6XIoWFmnr