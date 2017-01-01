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В США на взлетной полосе столкнулись самолеты

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Столкновение произошло на взлетно-посадочной полосе аэропорта в городе Марион, штат Индиана. В результате аварии погибли два человека.

В американском штате Индиана одномоторный самолет Cessna 150 столкнулся с реактивным самолетом Cessna 525 Citation Jet, в результате погибли два человека. Об этом во вторник, 3 апреля, сообщает RT.

Столкновение произошло на взлетно-посадочной полосе аэропорта в городе Марион.

Одну из жертв выбросило из самолета, а другой пассажир умер в результате возгорания на борту.

 

 

Ранее в израильском международном аэропорту возле терминала столкнулись два самолета - Boeing 737 немецкой авиакомпании Germania Airlines и Boeing 767 израильской авиакомпании El Al.

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Теги: США, столкновение, видео, пассажиры, жертвы, самолеты, погибшие
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Источник: korrespondent.net

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