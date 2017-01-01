Ураган на Фиджи: есть погибшие, начата массовая эвакуация

В результате урагана западную часть Фиджи затопило, в некоторых районах страны отсутствует транспортное сообщение. Движение закрыто на 70 дорогах и трассах, сообщили экстренные службы страны.

На Фиджи обрушился тропический ураган Джози. На данный момент полиция подтвердила смерть четырех человек, еще один пропал без вести, сообщает Синьхуа.

Отмечено, что в связи со стихией на западе страны открыто 18 центров для эвакуации.

Как сообщается, в результате урагана западную часть Фиджи затопило. На данный момент в некоторых районах страны отсутствует транспортное сообщение. Движение закрыто на 70 дорогах и трассах.

Сейчас продолжаются поиски пропавшего без вести 19-летнего парня, сообщили правоохранители страны.

Ранее сообщалось, что в столице Королевства Тонга Нукуалофе около 70% жилых домов и зданий были полностью или частично разрушены в результате удара тропического циклона Гита, который пронесся над островами в Тихом океане.

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