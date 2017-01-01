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Ураган на Фиджи: есть погибшие, начата массовая эвакуация

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В результате урагана западную часть Фиджи затопило, в некоторых районах страны отсутствует транспортное сообщение. Движение закрыто на 70 дорогах и трассах, сообщили экстренные службы страны.
Последствия урагана на Фиджи (архивное фото)
Последствия урагана на Фиджи (архивное фото)

На Фиджи обрушился тропический ураган Джози. На данный момент полиция подтвердила смерть четырех человек, еще один пропал без вести, сообщает Синьхуа.

Отмечено, что в связи со стихией на западе страны открыто 18 центров для эвакуации.

Как сообщается, в результате урагана западную часть Фиджи затопило. На данный момент в некоторых районах страны отсутствует транспортное сообщение. Движение закрыто на 70 дорогах и трассах.

Сейчас продолжаются поиски пропавшего без вести 19-летнего парня, сообщили правоохранители страны.

Ранее сообщалось, что в столице Королевства Тонга Нукуалофе около 70% жилых домов и зданий были полностью или частично разрушены в результате удара тропического циклона Гита, который пронесся над островами в Тихом океане.

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Теги: острова, ураган, стихия, шторм, эвакуация, стихийное бедствие, Фиджи
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Источник: korrespondent.net

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