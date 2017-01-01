В США два самолета столкнулись на взлетной полосе
В результате инцидента погибли два человека.
В аэропорту американского города Марион (штат Индиана) на взлетной полосе столкнулись одномоторный самолет Cessna 150 и реактивный самолет Cessna 525 Citation Jet.
Об этом сообщает NBC News.
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В одном самолете находилось два человека, в другом – пять. В результате столкновения два человека погибли, они были пожарными.
Отмечается, что инцидент произошел, когда один самолет пытался взлететь, а второй приземлился, задев хвостовую часть первого судна.
Сейчас правоохранители выясняют все обстоятельства происшествия, ведется расследование.
Напомним, 1 апреля в США разбился самодельный самолет.