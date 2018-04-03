В Китае прогремел взрыв на алюминиевом заводе, есть жертвы

Два человека скончались на месте происшествия, один пропал без вести, еще трое получили травмы. В ходе проведенной судебно-медицинской экспертизы было установлено, что пропавший без вести также погиб, сообщают китайские СМИ.

В Китае во вторник, 3 апреля, произошел взрыв в цехе одного из алюминиевых заводов в городе Юнцзи провинции Шаньси/Северный Китай. В результате инцидента три человека погибли и еще трое пострадали, передает Синьхуа.

Отмечено, что взрыв прогремел в цехе компании Юньхан около полуночи.

"Два человека скончались на месте происшествия, один пропал без вести, еще трое получили травмы. В ходе проведенной судебно-медицинской экспертизы было установлено, что пропавший без вести также погиб", - говорится в сообщении.

Отмечается, что по состоянию на 12:00 пострадавшие находились на лечении в больнице, их жизни ничего не угрожает.

На данный момент местные власти проводят расследование этой аварии.

Ранее сообщалось, что в Восточном Китае в провинции Шаньдун произошел взрыв на химзаводе: один человек погиб и еще один человек пропал без вести.

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