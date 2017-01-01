В Германии неизвестный стер в церкви свастику с "колокола Гитлера"

Неизвестный проник в церковь и стер свастику с колокола в одной из церквей Нижней Саксонии. "Пришло время весенней уборки", говорится в оставленной записке.

Неизвестный удалил свастику и часть надписи с национал-социалистическим содержанием с церковного колокола в немецком Шверингене в Нижней Саксонии. Инцидент произошел на "страстной неделе", сообщил во вторник, 3 апреля, пастор Ян-Аксель Хеллвеге.

По его словам, неизвестный проник в церковь с помощью ключа – никаких следов взлома обнаружить не удалось.

"Пришло время, чтобы весенняя уборка впустила свежий ветер – говорится в оставленной на месте записке. – Мы не только очистили нашу деревню, но очистили и колокол – от голубиного помета и грязи национал-социализма, которая, спустя 80 лет, грозила разделить население деревни".

В 2017 году в Германии обнаружили сразу несколько так называемых "колоколов Гитлера" – находящихся в использовании церковных колоколов со свастиками. В феврале местный совет коммуны в Херксхайме-ам-Берг (федеральная земля Рейнланд-Пфальц) постановил не снимать скандальный колокол времен национал-социализма и снова принять его в эксплуатацию. Десятью голосами против двух совет решил, что колокол должен остаться как "повод к примирению и памяти против насилия и несправедливости".

В экспертном заключении говорится, что "утилизация" колокола – это "бегство от разумной и свободой от предрассудков культуры памяти". При этом не исключено, что колокол также может быть отправлен в музей.

Ранее стало известно, что в Германии подскочили продажи книги Адольфа Гитлера Mein Kampf. Она дополнена тысячами критических аннотаций экспертов. Издатель готовит уже шестой тираж книги.

Источник: Русская служба Deutsche Welle

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