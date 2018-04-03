Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В Питере чиновник поздравил жительницу с годовщиной теракта

Комментариев: 2
Депутат Единой России пришел лично поздравить пострадавшую с годовщиной теракта в метро.
Получилось видео, которым можно иллюстрировать фразу "испанский стыд"
Получилось видео, которым можно иллюстрировать фразу "испанский стыд"
скриншот из видео

В прошлом году в Санкт-Петербурге в вагоне поезда метро произошел взрыв, в результате которого погибли 16 человек, еще около 50 были госпитализированы. Сегодня, 3 апреля, глава муниципального образования в Петербурге Балканский - Савелий Лебедев поздравил с годовщиной пострадавшую в теракте в метро местную жительницу.

Читай также: Исполнителя теракта в Петербурге посмертно лишили гражданства

Российский чиновник пришел к ней домой с букетом и назвал именинницей, сказав, что хочет поздравить ее с годовщиной. Однако женщина поправила его и напомнила о печальном контексте события.

Напомним,что 3 апреля 2017 года между станциями метро Сенная площадь и Технологический институт в Санкт-Петербурге прогремел взрыв. Генпрокуратура РФ квалифицировала происшествие в Петербурге как террористический акт, 16 человек погибли, еще около 50 пострадавших попали в больницу.

Стоит отметить, что также 27 марта 2018 года еще один российский чиновник - вице-губернатор Кемеровской области РФ Сергей Цивиль - после трагедии в ТРЦ Зимняя Вишня заявил местному жителю Игорю Вострикову, который потерял в пожаре семью, что он решил “попиариться“ на горе.

Поделись:
Теги: теракт, Питер, чиновник, Россия, Санкт-Петербург
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (2)
Отсортировать по дате Вниз
krolikoff_net    03.04.2018, 16:27
Оценка:  0
krolikoff_net
Теракт на россии всегда праздник !
lusyika    03.04.2018, 16:20
Оценка:  +5
lusyika
Дебілізм - це не виліковне!!!!!!!!!!!
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь