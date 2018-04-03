В Питере чиновник поздравил жительницу с годовщиной теракта

Депутат Единой России пришел лично поздравить пострадавшую с годовщиной теракта в метро.

В прошлом году в Санкт-Петербурге в вагоне поезда метро произошел взрыв, в результате которого погибли 16 человек, еще около 50 были госпитализированы. Сегодня, 3 апреля, глава муниципального образования в Петербурге Балканский - Савелий Лебедев поздравил с годовщиной пострадавшую в теракте в метро местную жительницу.

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Российский чиновник пришел к ней домой с букетом и назвал именинницей, сказав, что хочет поздравить ее с годовщиной. Однако женщина поправила его и напомнила о печальном контексте события.

А это петербургский чиновник и депутат «Единой России» пришёл ПОЗДРАВИТЬ пострадавшую с годовщиной теракта в метро.



Получилось видео, которым можно иллюстрировать фразу «испанский стыд» pic.twitter.com/P2pzV6ppl8 — Лентач (@oldLentach) 3 апреля 2018 г.

Напомним,что 3 апреля 2017 года между станциями метро Сенная площадь и Технологический институт в Санкт-Петербурге прогремел взрыв. Генпрокуратура РФ квалифицировала происшествие в Петербурге как террористический акт, 16 человек погибли, еще около 50 пострадавших попали в больницу.

Стоит отметить, что также 27 марта 2018 года еще один российский чиновник - вице-губернатор Кемеровской области РФ Сергей Цивиль - после трагедии в ТРЦ Зимняя Вишня заявил местному жителю Игорю Вострикову, который потерял в пожаре семью, что он решил “попиариться“ на горе.