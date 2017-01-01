Молдова настаивает на выводе войск РФ из Приднестровья - премьер

Россия, которая больше всех говорит об уважении к нейтралитету страны, держит свои войска на территории Молдовы. В связи с этим РФ остается единственной страной, нарушающей конституционный нейтралитет Молдовы, заявил Павел Филип.

Пребывание российских войск на территории Приднестровского региона свидетельствует о том, что Россия остается единственной страной, которая нарушает конституционный нейтралитет Молдовы. Об этом заявил премьер-министр Молдовы Павел Филипп в интервью Libertatea.

"Мы твердо заявляем, что Республика Молдова - нейтральное государство. Однако РФ, которая больше всех говорит об уважении к нашему нейтралитету, держит свои войска на территории Молдовы. В связи с этим могу твердо заявить, что Россия - единственная страна, которая нарушает конституционный нейтралитет Молдовы", - подчеркнул премьер.

По словам руководителя молдавского правительства, Молдова и в дальнейшем будет настаивать на выводе российских войск с ее территории.

"Существует резолюция Стамбульского саммита ОБСЕ 1999 года, в которой четко написано, что Россия обязуется вывести свои войска и вооружения с территории Молдовы. К сожалению, Россия не выполняет условия этой резолюции. Более того, в последнее время в Приднестровском регионе проводится все больше военных учений с участием российских войск и вооруженных формирований непризнанного Приднестровья", - сообщил Филипп.

Напомним, ранее президент Молдовы Игорь Додон заявлял, что Украина может помочь найти компромисс по вопросу непризнанного Приднестровья.

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