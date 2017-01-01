В Азербайджан приедет глава МИД Северной Кореи

Глава МИД КНДР Ли Ён Хо приедет в Баку на министерскую конференцию Движения неприсоединения, куда входят 120 государств. Информация официально подтверждена.

Министр иностранных дел КНДР Ли Ён Хо приедет с визитом в столицу Азербайдана Баку. Об этом сообщает Коммерсант со ссылкой на пресс-секретарь МИД Азербайджана Хикмета Гаджиева во вторник, 3 апреля.

По его словам, глава МИД КНДР приедет на министерскую конференцию Движения неприсоединения, куда входят 120 стран.

"КНДР тоже является одним из участников этого процесса (Движения неприсоединения – ред.), – напомнил Гаджиев. – Сегодня и завтра в Баку проходят встречи высокопоставленных чиновников, которые готовят документы для конференции. 5-6 апреля пройдет сама конференция и в рамках нее ожидается участие министра иностранных дел КНДР. Мы уже получили информацию об этом".

При этом Хикмет Гаджиев не ответил на вопрос, пройдут ли во время конференции встречи, связанные с урегулированием ситуации на Корейском полуострове.

"Это касается двухсторонних отношений КНДР с другими странами. У меня нет полномочий это комментировать", – сказал он.

Ранее сегодня утром о визите Ли Ён Хо в Баку сообщил японский телеканал NHK со ссылкой на дипломатические источники. После посещения конференции в Азербайджане глава МИД КНДР, как ожидается, отправится в Москву. Об этом сообщило посольство России в КНДР на своей странице в Facebook.

"Глава северокорейской дипломатии отправился в заграничное турне, частью которого станет его визит в Москву", – говорится в сообщении. Однако график Ли Ён Хо в Москве пока неизвестен.

Напомним, 30 марта Совбез ООН ввел новые санкции против Северной Кореи. В черный список, предложенный США, вошли 21 судоходная компания, 27 судов и одно частное лицо, которые связаны с незаконной перевозкой нефти и угля.

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