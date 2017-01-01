В Минске кот "играет" шансон в переходе

Предыдущие хозяева выкинули кота из квартиры, потому что он ее пометил. Теперь Василий Алибабаевич зарабатывает на жизнь, "играя" шансон.

В Минске журналисты обнаружили кота, играющего шансон в одном из подземных переходов города. Видеозапись во вторник, 3 апреля, опубликовал портал Tut.by.

Кота зовут Василий Алибабаевич. Его выкинули на улицу, потому что он пометил квартиру.

"Бомж может вонять, и я не отказался от этого кота, потому что он тоже воняет", - сказал его хозяин Руслан Сурский-Розенберг.

Он добавил, что кот, "как нормальный исполнитель, играет под фонограмму". За это животное получает деньги.

Кот пробудет в Минске пару недель, а потом его увезут обратно в Москву.

Ранее было опубликовано видео, в котором показан кот, мастерски играющий в стаканчики.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet