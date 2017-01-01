Обама под Белым домом построил секретный бункер - СМИ

Бункер был построен на случай применения оружия массового поражения.

Строительство якобы обошлось в $376 миллионов missinfo.tv

Экс-президент США Барак Обама во время своего правления построил под Белым домом пятиэтажный секретный бункер.

Об этом сообщает издание Washington Examiner ссылаясь на материалы из недавно опубликованной книги бывшего журналиста газеты The Washington Post Рональда Кесслера.

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Согласно сведениям, бункер расположен под северной лужайкой Белого дома и предназначен для защиты от оружия массового поражения. Автор книги отмечает, что строительство бункера, которое началось в 2010 году, обошлось в $376 миллионов.

“Бункер глубиной по крайней мере пять этажей, завершенный в конце срока пребывания Обамы, может вместить персонал всего западного крыла на неопределенный срок в случае применения оружия массового уничтожения“, - уточнил Кесслер.

По официальной версии, это были работы по модернизации систем электроснабжения и кондиционирования. Кесслер добавил, что сотрудники администрации Трампа осмотрели бункер после смены президента.

Напомним, в декабре 2017 года впервые со времен холодной войны в США протестировали систему оповещения о ядерном ударе.