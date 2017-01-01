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В Египте автобус столкнулся с грузовиком, есть погибшие

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В результате столкновения, которое произошло на автомагистрали недалеко от Каира, погибли семь человек. Еще 11 пострадали. У них травмы позвоночника, ссадины и синяки.

В Египте автобус столкнулся с грузовиком, в результате чего погибли семь человек. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения страны, пишет Ahram Online.

Авария произошла на автомагистрали недалеко от Каира.

В ДТП пострадали 11 человек. У них травмы позвоночника, ссадины и синяки. Их доставли в больницу.

Ранее в Бангладеш автобус съехал в кювет.

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Теги: ДТП, Египет, авария, автобус, пострадавшие, погибшие
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Источник: korrespondent.net

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