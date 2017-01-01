Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Отравление Скрипаля: Организация по запрету химоружия экстренно соберется

Комментариев: 0
Международная группа наблюдателей из ОЗХО встретится в среду, 4 апреля, по поводу дела об отравлении экс-разведчика Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери.
ОЗХО обсудит дело об отравлении Сергея Скрипаля
ОЗХО обсудит дело об отравлении Сергея Скрипаля

Исполнительный совет Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) заявила о проведении в среду, 4 апреля, экстренной встречи по отравлению нервно-паралитическим веществом "Новичок" бывшего разведчика Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери. Об этом во вторник, 3 апреля, сообщает AFP.

"Международная группа наблюдателей из ОЗХО встретится в среду по поводу дела об отравлении британско-российского шпиона Сергея Скрипаля", - говорится в сообщении.

Отмечено, что эксперты указанной организации исследовали образцы вещества, которым отравили Скрипаля.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Британия, встреча, заседание, отравление, Великобритания, химическое оружие, Сергей Скрипаль
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь