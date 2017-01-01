Отравление Скрипаля: Организация по запрету химоружия экстренно соберется

Международная группа наблюдателей из ОЗХО встретится в среду, 4 апреля, по поводу дела об отравлении экс-разведчика Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери.

Исполнительный совет Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) заявила о проведении в среду, 4 апреля, экстренной встречи по отравлению нервно-паралитическим веществом "Новичок" бывшего разведчика Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери. Об этом во вторник, 3 апреля, сообщает AFP.

"Международная группа наблюдателей из ОЗХО встретится в среду по поводу дела об отравлении британско-российского шпиона Сергея Скрипаля", - говорится в сообщении.

Отмечено, что эксперты указанной организации исследовали образцы вещества, которым отравили Скрипаля.

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