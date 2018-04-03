В Британии госпитализировали супруга королевы Елизаветы II

Герцог Эдинбургский Филипп прибыл в больницу Короля Эдварда VIII в Лондоне заранее. 96-летний супруг королевы Елизаветы II госпитализирован для плановой операции на бедре, сообщают британские СМИ.

Супруг британской королевы Елизаветы II, герцог Эдинбургский Филипп госпитализирован для плановой операции на бедре. Об этом со ссылкой на заявление Букингемского дворца сообщает во вторник, 3 апреля, издание Telegraph.

Отмечено, что 96-летний герцог прибыл в больницу Короля Эдварда VIII в Лондоне заранее.

По данным газеты, супруг королевы из-за проблем со здоровьем пропустил несколько мероприятий, в том числе пасхальную службу.

Напомним, в мае 2017 года герцог официально объявил о том, что намерен отойти от публичной деятельности, и перестанет выполнять представительские функции на различных мероприятиях. В сообщении королевской семьи уточнялось, что решение принято при полной поддержке Елизаветы II.

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