В Германии в метро столкнулись два поезда: 35 пострадавших
В немецком городе Дуйсбург в местном метрополитене столкнулись два поезда, в результате чего пострадали около 35 человек. Об этом во вторник, 3 апреля, сообщает Rheinische Post.
Отмечено, что инцидент произошел на станции Auf dem Damm на линии U79 в городском районе Майдера.
Организация Транспортные предприятия Дуйсбурга, контролирующая транспортную навигацию в немецком городе, заверила в Facebook, что речь идет не о лобовом столкновении, а авария произошла из-за того, что по неизвестным причинам один состав наехал на другой.
"В результате инцидента пострадали, по предварительным данным, около 35 человек, состояние двух из них оценивается как тяжелое. У одного из пострадавших диагностировали черепно-мозговую травму", - пишет издание.
По данным представителя службы пожарной безопасности города, авария несерьезная, угрозы жизни пострадавших нет.
Сейчас на месте происшествия работают пожарные службы и полиция. Станция метрополитена, на которой произошло столкновение поездов, закрыта, движение приостановлено. Пассажирам предлагают пересесть на наземный транспорт.
Ранее сообщалось, что в немецком городе Кельн столкнулись две городские электрички, в результате чего пострадали 43 человека.
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