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В Германии в метро столкнулись два поезда: 35 пострадавших

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В результате инцидента пострадали, по предварительным данным, около 35 человек, состояние двух из них оценивается как тяжелое. У одного из пострадавших диагностировали черепно-мозговую травму, сообщили в полиции ФРГ.
Авария поездов в метро Дуйсбурга
Авария поездов в метро Дуйсбурга
rp-online.de

В немецком городе Дуйсбург в местном метрополитене столкнулись два поезда, в результате чего пострадали около 35 человек. Об этом во вторник, 3 апреля, сообщает Rheinische Post.

Отмечено, что инцидент произошел на станции Auf dem Damm на линии U79 в городском районе Майдера.

Организация Транспортные предприятия Дуйсбурга, контролирующая транспортную навигацию в немецком городе, заверила в Facebook, что речь идет не о лобовом столкновении, а авария произошла из-за того, что по неизвестным причинам один состав наехал на другой.

"В результате инцидента пострадали, по предварительным данным, около 35 человек, состояние двух из них оценивается как тяжелое. У одного из пострадавших диагностировали черепно-мозговую травму", - пишет издание.

По данным представителя службы пожарной безопасности города, авария несерьезная, угрозы жизни пострадавших нет.

Сейчас на месте происшествия работают пожарные службы и полиция. Станция метрополитена, на которой произошло столкновение поездов, закрыта, движение приостановлено. Пассажирам предлагают пересесть на наземный транспорт.

Ранее сообщалось, что в немецком городе Кельн столкнулись две городские электрички, в результате чего пострадали 43 человека.

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Теги: Метрополитен, метро, Поезд, Германия, столкновение, поезда, ФРГ
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Источник: korrespondent.net

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