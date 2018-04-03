Воевавший за ДНР венгр получил два года условно

Объясняя мягкий приговор, судья отметил, что подобное преступление рассматривается в Венгрии впервые и подзащитный не осознавал, что нарушает венгерские законы.

Гражданина Венгрии, который воевал на стороне пророссийских сепаратистов на Донбассе, приговорили к двум годам заключения условно. Это первый приговор венгерского суда в подобном деле.

В частности, указано, что суд города Сексард в Венгрии во вторник, 3 апреля, признал 43-летнего Кристиана Л. виновным в "запрещенном приобщении к вооруженной группе, участвующей в вооруженных столкновениях" и приговорил к условному сроку наказания.

Как сообщается, Кристиана Л. задержали в прошлом году в аэропорту Будапешта, куда он вернулся после участия в боевых действиях против украинской армии на Донбассе на стороне так называемой ДНР.

Бывший полицейский поехал на территорию Донбасса, контролируемую пророссийскими сепаратистами, где присоединился к незаконным вооруженным формированиям, прошел обучение и получил финансовое вознаграждение за "службу", говорится в сообщении.

Объясняя мягкий приговор, судья отметил, что подобное преступление рассматривается в Венгрии впервые и подзащитный не осознавал, что нарушает венгерские законы. Согласно венгерскому законодательству, группировки пророссийских сепаратистов на Донбассе считаются незаконными вооруженными формированиями.

Ранее сообщалось, что убитого бойца ДНР Гиви вызвали в украинский суд через газету.

Источник: Украинская служба DW