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В штаб-квартире Youtube произошла стрельба

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На данный момент известно о пяти пострадавших. По словам очевидцев, на месте происшествия находится подразделение спецназа, в здание вошел переговорщик.
Офис YouTube в Сан-Бруно, штат Калифорния
Офис YouTube в Сан-Бруно, штат Калифорния

В штаб-квартире YouTube в Калифорнии произошла стрельба. Правоохранители призвали местных жителей избегать Черри-Авеню, где располагается офис компании.

О перестрелке в офисе компании также рассказали ее сотрудники.

"Активная стрельба в штаб-квартире YouTube. Я с моего рабочего стола слышал выстрелы и видел, как бегут люди. Забаррикадировался с комнате с коллегами", - написал в подтвержденном аккаунте Twitter сотрудник компании Вадим Лаврусик.

Позже он сообщил, что в здание вошли полицейские и вывели его на улицу.

По информации ABC News, в результате инцидента госпитализировали пять человек. Стрельбу, по данным телеканала, устроила белая женщина в темной одежде с платком на голове. Предполагается, что она застрелилась.

По словам очевидцев, на месте происшествия находится подразделение спецназа, в здание вошел переговорщик. Над офисом компании кружат несколько вертолетов.

Cмотрите фотогалерею: В штаб-квартире Youtube произошла стрельба

Также в сети появилось видео, на котором люди вереницей выходят из здания с поднятыми руками, а за ними наблюдает полиция. Отметим, в штаб-квартире видеохостинга работают более 1600 человек.

Видео досмотра эвакуированных сотрудников офиса опубликовал ABC News. 

 

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Теги: США, YouTube, видео, фото, офис, стрельба
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Источник: korrespondent.net

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