В штаб-квартире Youtube произошла стрельба

В штаб-квартире YouTube в Калифорнии произошла стрельба. Правоохранители призвали местных жителей избегать Черри-Авеню, где располагается офис компании.

We are responding to an active shooter. Please stay away from Cherry Ave & Bay Hill Drive. — San Bruno Police (@SanBrunoPolice) 3 апреля 2018 г.

О перестрелке в офисе компании также рассказали ее сотрудники.

"Активная стрельба в штаб-квартире YouTube. Я с моего рабочего стола слышал выстрелы и видел, как бегут люди. Забаррикадировался с комнате с коллегами", - написал в подтвержденном аккаунте Twitter сотрудник компании Вадим Лаврусик.

Active shooter at YouTube HQ. Heard shots and saw people running while at my desk. Now barricaded inside a room with coworkers. — Vadim Lavrusik (@Lavrusik) 3 апреля 2018 г.

Позже он сообщил, что в здание вошли полицейские и вывели его на улицу.

По информации ABC News, в результате инцидента госпитализировали пять человек. Стрельбу, по данным телеканала, устроила белая женщина в темной одежде с платком на голове. Предполагается, что она застрелилась.

По словам очевидцев, на месте происшествия находится подразделение спецназа, в здание вошел переговорщик. Над офисом компании кружат несколько вертолетов.

Также в сети появилось видео, на котором люди вереницей выходят из здания с поднятыми руками, а за ними наблюдает полиция. Отметим, в штаб-квартире видеохостинга работают более 1600 человек.

Snap Maps footage coming out of the YouTube HQ shooting. Crazy. Stay safe, tech. pic.twitter.com/v8F7ycotxw — Daniel Sinclair (@_DanielSinclair) 3 апреля 2018 г.

Видео досмотра эвакуированных сотрудников офиса опубликовал ABC News.

Video appears to show people being searched amid evacuation during "active shooter" situation at YouTube's headquarters in San Bruno, California. https://t.co/nToqhLSGq9 pic.twitter.com/1TuxyBtGVm — ABC News (@ABC) 3 апреля 2018 г.

