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Трамп подтвердил желание вывести войска из Сирии

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Решение о выходе армии США из Сирии будет приниматься после консультаций с партнерами по коалиции против ИГ, отметил американский лидер.
Президент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп, выступая на пресс-конференции 3 апреля, снова заявил о своем желании вывести американские войска из Сирии, сообщает Интерфакс.

"Я хочу выйти (из Сирии - ред.), я хочу вернуть войска домой, я хочу начать переустройство нашей нации", - отметил Трамп.

По словам президента, решение будет приниматься после консультаций с партнерами США в коалиции по борьбе с террористической группировкой "Исламское государство".

"Мы будем принимать решение о том, что мы будем делать, в ближайшем будущем. Также мы будем консультироваться с группами наших людей, с нашими союзниками", - указал американский лидер.

Отметим, ранее CNN сообщил о расхождении во взглядах Пентагона и Трампа на операцию США в Сирии. В частности, по данным телеканала, командование американской армии занималось разработкой планов по отправке дополнительных войск в Сирию, когда Трамп заявил о намерении вывести военных из этой страны.

Ранее стало известно, что Трамп сообщил своим советникам о желании скорейшего вывода американских войск из Сирии.

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Теги: США, Сирия, войска, Трамп, Дональд Трамп, Конфликт в Сирии, армия США
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Источник: korrespondent.net

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