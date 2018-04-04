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Стрельба в офисе YouTube: ранены четыре человека

Комментариев: 2
Подозреваемая в совершении стрельбы женщина была найдена мертвой, предполагается, что она застрелилась. Об инциденте проинформировали президента США.
Офис YouTube в Сан-Бруно (архивное фото)
Офис YouTube в Сан-Бруно (архивное фото)

Полиция города Сан Бруно в Калифорнии подтвердила информацию о ранении четырех человек в результате стрельбы в штаб-квартире YouTube и одном погибшем, передает ABC News.

"Всего у нас четверо жертв (пострадавших – ред.), которых доставили в больницу с огнестрельными ранениями, и еще один человек, который скончался в здании", – заявил журналистам начальник полиции города Эд Барберини.

Он указал, что полиция знает только об одном стрелке. 

"Предположительно, это женщина, которая нанесла себе огнестрельное ранение", - сказал Барберини и добавил, что правоохранители обыскивают здание, "но нет информации о том, что там еще кто-то есть".

Телеканал CBS News со ссылкой на представителя госпиталя госпиталя Сан-Франциско информировал, что в больнице находятся трое пострадавших: 36-летний мужчина в критическом состоянии и две женщины в возрасте 36 и 27 лет (в тяжелом и стабильном состояниях).

Куда доставили четвертую жертву, пока не известно.

Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс заявила, что президент США Дональд Трамп был проинформирован об инциденте, и они "контролируют текущую ситуацию".

Сам американский лидер выразил выразил поддержку пострадавшим при стрельбе и поблагодарил полицейских, которые работают на месте происшествия.

"Только что меня проинформировали о стрельбе в штаб-квартире YouTube в Сан-Бруно, в Калифорнии. Наши мысли и молитвы со всеми, кого затронул этот инцидент", - написал он в своем Twitter.

Ранее сообщалось, что в штаб-квартире Youtube произошла стрельба. По имеющимся данным, ее устроила женщина в темной одежде с платком на голове

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Теги: США, YouTube, стрельба, Трамп, Дональд Трамп
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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i-slaviansk    04.04.2018, 01:59
Оценка:  0
i-slaviansk
если Ютуб ценит своих сотрудников то должен запретить контент пропагандирующий ненависть или оскорбляющий в какой либо форме людей.
H-H    04.04.2018, 01:47
Оценка:  0
H-H
Ужасно. Люблю ютюб.
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