В Европе из-за сбоя были задержаны 15000 авиарейсов
Сбой в работе компьютерной системы Европейской организации по безопасности воздушной навигации Eurocontrol привел во вторник, 3 апреля, к массовым задержкам авиарейсов в Европе.
Из строя вышла система обмена данными и координации расписаний полетов, сообщили в штаб-квартире организации в Брюсселе.
В результате были утеряны все расписания, внесенные в систему до 12 часов 26 минут центрально-европейского времени (13.26 по Киеву). Это привело к задержке примерно 15 тысяч из 29500 авиарейсов в Европе.
В Eurocontrol рассчитывали, что ситуация нормализуется только поздно вечером. По данным организации, сбой в работе компьютерной системы не повлиял на безопасность полетов.
Напомним, авиакомпания Air France 3 апреля планировала выполнить на 25% меньше своих рейсов из-за забастовки работников.
Источник: Русская служба DW
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