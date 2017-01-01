Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Трамп: Я самый жесткий по отношению к России

Комментариев: 0
При этом американский лидер считает диалог с Москвой очень важным и надеется, что у него получится наладить личные отношения с президентом России.
Президент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил на встрече с лидерами стран Балтии, что выступает за диалог с РФ, хотя он самый суровый глава американского государтсва по отношению к Москве, сообщает РИА Новости

"По всей видимости, никто не был более жестким к России, чем Дональд Трамп… Но если бы мы поладили с Россией, это было бы хорошо, а не плохо. И все соглашаются с этим, кроме очень глупых людей", - отметил Трамп.

Он указал, что доказательством принципиальной позиции США, могут быть поставки американской нефти и газа за рубеж, чего Россия, по его мнению, не желает.

Также на пресс-конференции в Белом доме Трамп заявил, что у него может получиться наладить очень хорошие личные отношения с президентом России Владимиром Путиным.

"Я надеюсь, что нам удастся наладить диалог, и если у меня получится, вы будете первыми, кто узнает об этом", - сказал он.

Американский лидер отметил, что он немало делает для того, чтобы оказывать давление на Россию.

"Мы выслали 60 дипломатов, Германия - четырех, Франция - четырех. Никто не был столь же жестким с Россией", - указал президент США.

При этом он заявил, что хочет хороших отношений с Путиным и надеется их наладить, хотя "есть и большая вероятность, что этого не произойдет".

Напомним, во время телефонной беседы 20 марта Трамп предложил Путину провести встречу в Вашингтоне. 

Белый дом подтвердил встречу Трампа с Путиным

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Россия, Россия-США, США, Путин, международные отношения, Трамп, Дональд Трамп, диалог
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь