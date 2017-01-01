СМИ: Стрельба в офисе YouTube не является терактом

Причиной инцидента в штаб-квартире компании называют бытовой конфликт. По предварительным данным, стрельба произошла из-за внутренних разногласий.

Стрельба в штаб-квартире YouTube в Калифорнии, по предварительным данным, произошла в результате бытовой ссоры и не связана с терроризмом. Об этом сообщает телеканал ABC News со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Отмечается, что один из раненых, который находится в критическом состоянии, является бойфрендом женщины, устроившей стрельбу.

Представитель больницы Сан-Франциско заявил, что в результате инцидента ранения получили три человека. Один из пострадавших находится в критическом состоянии.

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