Трамп хочет привлечь военных на границу с Мексикой

Американский лидер намерен усилить безопасность южной границы страны, чтобы остановить потоки нелегальных мигрантов и наркотрафик.

Президент США Дональд Трамп заявил журналистам во вторник, 3 апреля, что привлечет военных к охране границ с Мексикой, передает РИА Новости.

"Мы будем охранять нашу границу (с участием) наших военных. Это большой шаг вперед", - отметил американский лидер, не уточнив при этом, как именно и в каком виде это будет сделано.

Американский лидер указал, что через Мексику с юга проходят тысячи нелегальных мигрантов, которые впоследствии попадают в США. Он подчеркнул, что мексиканская граница крайне незащищена американскими законами.

Позже в Белом доме сообщили, что Вашингтон не исключает привлечения сил Национальной гвардии к борьбе с нелегалами, наркотрафиком и проникновения криминальных элементов в США из Центральной Америки.

"Президент Трамп и высокопоставленные лица согласились с необходимостью давления на Конгресс, чтобы срочно провести закон и закрыть юридические лазейки, которые используют организации, занимающиеся преступной деятельностью на границе", - уточнили в американской администрации.

МИД Мексики отреагировал на высказывания Трампа и официально потребовал разъяснений относительно слов американского лидера о привлечении армии к охране границы двух стран.

Ранее президент США обвинил Мексику в бесконтрольной миграционной политике и пригрозил выйти из Североамериканского соглашения о свободной торговле.

Трамп опубликовал фото стены на границе с Мексикой

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