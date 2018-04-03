В ФБР рассказали о статусе Трампа в расследовании

Следствие хочет допросить президента США по двум поводам - чтобы выяснить, причастен ли он к российскому вмешательству в выборы и были ли у него намерения помешать расследованию этого дела.

Расследование в отношении Дональда Трампа продолжается, но на данный момент он не рассматривается как преступник. Об этом адвокатам президента США заявил специальный советник ФБР Роберт Мюллер, пишет 3 апреля со ссылкой на источники The Washington Post.

В начале марта на закрытых переговорах о возможном опросе президента Мюллер говорил о Трампе как о субъекте его расследования вмешательства России в выборы 2016 года.

Издание отмечает, что прокуроры рассматривают кого-либо как субъект, когда это лицо было задействовано в осуществлении того, что расследуется, но для выдвижения обвинения нет достаточных доказательств.

Специальный адвокат также сообщил адвокатам Трампа, что он готовит доклад о действиях президента во время пребывания на посту и потенциальном препятствии правосудию.

В связи с этим Мюллер подтвердил необходимость опросить Трампа по двум поводам - чтобы выяснить, причастен ли он к российскому вмешательству и были ли у него какие-либо намерения помешать расследованию этого дела.

Статус президента вызвал споры среди приближенных к нему чиновников о его юридическом положении. Трамп и некоторые из его союзников считают, что риск уголовного преследования в его отношении невысок.

Другие советники, однако, отметили, что субъекты расследований могут легко стать объектами обвинения, и выразили обеспокоенность тем, что специальный прокурор хочет опросить Трампа, может поставить его в большую опасность.

Напомним, специальный прокурор Роберт Мюллер, среди прочего призван установить, координировалось ли российское вмешательство в выборы США на уровне контактов между штабом Трампа и правительством России.

Как сообщалось, спецпрокурор Мюллер будет также расследовать действия Манафорта в Украине.

Напомним, ранее Трамп заявил, что расследование, проводимое спецпрокурором Мюллером, основано на мошеннических действиях.

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