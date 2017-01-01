Стрельба в офисе YouTube: установлена личность стрелявшей

Нападавшая была одета в черную одежду, на голове у нее был платок. Женщина ранила из пистолета четырех человек, после чего покончила с собой.

Женщина, которая устроила стрельбу в штаб-квартире YouTube в Калифорнии, была местной жительницей. Ее звали Насим Агдам. Об этом в среду 4 апреля, сообщает телеканал ABC News со ссылкой на источник в полиции.

Нападавшая была одета в черную одежду с платком на голове. Как отмечается, она не имела отношения к компании YouTube.

Напомним, стрельба в штаб-квартире YouTube в Сан-Бруно (штат Калифорния) произошла во вторник. По данным местной полиции, нападавшая действовала в одиночку.

Женщину, открывшую стрельбу из пистолета, нашли мертвой. По некоторым данным, она покончила с собой. Как заявили в правоохранительных органах, ранения получили четыре человека, как минимум трое из них госпитализированы, один находится в критическом состоянии.

СМИ сообщили со ссылкой на представителей полиции, что инцидент, по предварительным данным, произошел в результате ссоры и не связан с терроризмом.

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