Благовещение-2018: история, традиции и приметы праздника

Ежегодно 7 апреля все православные отмечают один из самых важных праздников — Благовещение Пресвятой Богородицы: история праздника, традиции, что нельзя делать.

Благовещение - двунадесятый праздник, он не переходящий и празднуется ежегодно в один и тот же самый день, 7 апреля. В 2018 году он выпадает на Страстную субботу, последний день перед Пасхой.

Считается, что в этот день Пресвятой Деве Марии явился Архангел Гавриил с вестью о том, что вскоре ею будет произведен на свет Сын Божий - Иисус Христос.

История праздника

Читай также: “Будем стрелять, выходите!“ УПЦ МП заявила о захвате храма Благовещение - большой праздник для православных. Отмечается с ІІІ века. Как гласит греческий перевод “благой вестью“ называют само Евангелие. 7 апреля вспоминают пророчество, гласящее о рождении Сына Божьего. Праздник является соединением божественной воли и человеческой свободы. Благовещение - большой праздник для православных. Отмечается с ІІІ века. Как гласит греческий перевод “благой вестью“ называют само Евангелие. 7 апреля вспоминают пророчество, гласящее о рождении Сына Божьего. Праздник является соединением божественной воли и человеческой свободы.

Символов у праздника 3: луч света, по которому спускался Святой Дух; прялка, возле которой сидела Мария в момент явления Архангела Гавриила; пальмовая ветвь, символизирующая возвышенность чувств и мыслей.

Архангел Гавриил принес весть Марии (фото: politeka.net)

Читай также: Вербное воскресенье 2018: история праздника Дева Мария была обещана Богу еще до своего рождения. До 14 лет она жила при иерусалимском храме. Поскольку в этом возрасте иудейки выходят замуж, Мария сообщила, что дает обет сохранить девственность и посвятить свою жизнь Господу. Служители не знали, как поступить и молились о том, чтобы Господь подсказал им правильное решение. Девушку обручили с 80-летним неженатым праведником Иосифом. Дева Мария была обещана Богу еще до своего рождения. До 14 лет она жила при иерусалимском храме. Поскольку в этом возрасте иудейки выходят замуж, Мария сообщила, что дает обет сохранить девственность и посвятить свою жизнь Господу. Служители не знали, как поступить и молились о том, чтобы Господь подсказал им правильное решение. Девушку обручили с 80-летним неженатым праведником Иосифом.

События Благовещения описано в Евангелии от Луки.

“И вот, зачнешь во чреве, и родишь Сына, и наречешь Ему имя: Иисус. Он будет велик и наречется Сыном Всевышнего, и даст Ему Господь Бог престол Давида, отца Его; и будет царствовать над домом Иакова вовеки, и Царству Его не будет конца“, — написано в Евангелии.

Важно было не просто оповестить Марию о том, что ей выпала участь стать “благословенной между женами“, но и получить, согласие стать участницей спасения человечества.

Икона Благовещение Пресвятой Богородицы (фото: sobor-shop.ru)

Изображать события Благовещения начали в V веке и сегодня это один из любимых библейских сюжетов иконописцев, скульпторов, художников.

Традиции и обычаи праздника

С праздником Благовещения связано множество традиций. В этот день нельзя работать, шить и вязать, забивать скот, шумно веселиться.

В храмах 7 апреля принято печь и освящать просвиры. В давние времена в каждой семье пекли просвиры по количеству членов семьи. После освящения, дома их съедали натощак. Крошки от освященных просвир добавляли в еду домашним животным и мешали с семенами, тогда и скотина будет здоровой и плодовитой, а урожай - богатым. Сами просвиры обладают целебными свойствами, подобные святой воде, считали люди.

Просфиры на Благовещение (фото: kakprosto.ru)

Ранее на Руси на Благовещение выпускали на улицу домашних животных “слушать весну“, а незамужние девушки водили возле храма хоровод, который назывался “кривым танцем“. Таким образом “звали“ весну. После церковной службы разжигали костер, призывали тепло, пели песни.

Читай также: У настоятеля Десятинного монастыря обнаружили Porsche Еще одной традицией считали “выпускание птиц“. Для этого заранее специально ловили любых пернатых, в основном голубей или синиц и сажали их в клетки. На праздник собирались компаниями и выпускали. Эти птицы были как бы посланиями Господу от своих освободителей, несли благие вести. Еще одной традицией считали “выпускание птиц“. Для этого заранее специально ловили любых пернатых, в основном голубей или синиц и сажали их в клетки. На праздник собирались компаниями и выпускали. Эти птицы были как бы посланиями Господу от своих освободителей, несли благие вести.

Особых правил питания в праздник нету. Но в 2018 году Благовещение отмечают в Великий пост, а значит еда должна быть скоромной, без мясо-молочных блюд. Единственное послабление касается рыбы.

Постный стол на Благовещение 2018 (фото: slavikap.livejournal.com)

На Благовещение не рекомендуется что-либо отдавать из дома или одалживать деньги, ведь можно так отдать свое здоровье и благополучие. Нельзя также надевать новую одежду, поскольку долго она впоследствии не прослужит.

Если работать в огородах в светлый праздник нельзя, то освещать семена, которые позже будут высаживать в землю, наоборот - нужно, ведь урожай будет хорошим.

В праздник наши предки не стригли и даже не расчесывали волосы, чтобы не запутать свою судьбу.

Народные приметы

Какая погода на Благовещение, такую надо ожидать и в Пасхальное воскресенье.

Если не летают ласточки, следует ожидать холодной весны и тепло задержится.

Хорошая погода на Благовещение - ожидай богатого урожая.

А вот если вдруг пойдет снег, тогда лето будет совсем неурожайным.

Много орехов будет осенью, если грянет гром на Благовещение.

Пошел дождь 7 апреля, ожидайте осенью изобилие грибов.