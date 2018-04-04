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Следователи по МН17 обнародовали новые выводы

Комментариев: 2
Российские радары не зафиксировали запущенную Буком ракету. Однако, по мнению экспертов, это не значит, что ракеты не было.
Место падения малазийского самолета MH17
Место падения малазийского самолета MH17
Getty Images

Международная следственная группа по расследованию катастрофы МН17 во вторник, 3 апреля, опубликовала выводы двух независимых экспертов по изображению с радаров, которые передала российская сторона.

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На снимках с российских радаров не зафиксирована запущенная с комплекса Бук ракета. Однако, по мнению следственной группы, это не означает, что ракеты вообще не было.

Изображения с радаров изучали два независимые эксперта. Они пришли к выводу, что радиолокационная станция в российском Усть-Донецке могла не зафиксировать ракету Бук из-за свойств ее полета, в частности, из-за ее скорости.

“Скорость ракеты намного выше, чем скорость гражданской авиации, настройки гражданской радиолокационной станции таковы, что такие скоростные объекты обычно не видны на радарных изображениях. Это предотвращает “хаос“ на радарном изображении“, - говорится в сообщении. 

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Следственная группа также обращает внимание на тот факт, что российские радары не “зафиксировали ни одного другого самолета вблизи MH17.

После этого Алмаз-Антей (производитель ЗРК Бук) опубликовал сообщение, в котором опроверг данные, что радары РФ могли не засечь сбившую Boeing MH17 ракету.

"Если бы зенитная управляемая ракета Бук была запушена из района, о котором заявляют в Совместной следственной группе, в районе встречи с Boeing-777 (МН17) она имела бы скорость порядка 600-620 м/с, что уверенно входит в диапазон работы радиолокационного комплекса, а, значит, было бы в обязательном порядке зафиксировано первичным радиолокатором ТРЛК Утес-Т“, - цитирует сообщение ТАСС.

Напомним, 22 марта правительство Нидерландов направило в парламент законопроект, который позволяет судебное преследование на территории страны любых подозреваемых по делу крушения рейса MH17. Суд будет проходить в Гааге.

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Теги: авиакатастрофа, Боинг, расследование, падение Боинга 777, МН17
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Комментариев (2)
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krolikoff_net    04.04.2018, 09:26
Оценка:  -1
krolikoff_net
Ракета ЗРК Бук прекрасно видна на экране РЛС.
Экс-диктатор    04.04.2018, 09:03
Оценка:  0
Экс-диктатор
'Это предотвращает “хаос“ на радарном изображении“
Конечно легко потерять гражданские самолёты среди туч хаотично роящихся ракет...
Шо они там курят?
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