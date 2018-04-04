Россия проведет ракетные испытания над экономической зоной Латвии

Российская Федерация предупредила Латвию о готовящихся испытаниях, однако в ответ на запрос не предоставила никакой дополнительной информации.

Российский флот намерен проводить испытания ракет над исключительной экономической зоной Латвии в Балтийском море. Об этом во вторник, 3 апреля, сообщает Латвийское информационное агентство Leta.

Россия проинформировала Латвию о том, что с 4 по 6 апреля российский флот будет проводить испытания ракет над исключительной экономической зоной Латвии в Балтийском море.

Однако, по запросу Латвии российская сторона не предоставила подробной информации об испытаниях, например, какие ракеты будут запускать

В ответ на запрос Минобороны Латвии о подробной информации относительно испытаний, Россия ответила только, что принимает все необходимые меры безопасности.

Ранее Латвия заявила о намерении выдворить российских дипломатов в связи с делом Скрипаля.

Как сообщалось, США выделят военную помощь странам Балтии на $170 млн.

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