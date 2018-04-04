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Россия проведет ракетные испытания над экономической зоной Латвии

Комментариев: 1
Российская Федерация предупредила Латвию о готовящихся испытаниях, однако в ответ на запрос не предоставила никакой дополнительной информации.
РФ проведет ракетные испытания над исключительной экономической зоной Латвии (иллюстративное фото)
РФ проведет ракетные испытания над исключительной экономической зоной Латвии (иллюстративное фото)

Российский флот намерен проводить испытания ракет над исключительной экономической зоной Латвии в Балтийском море. Об этом во вторник, 3 апреля, сообщает Латвийское информационное агентство Leta.

Россия проинформировала Латвию о том, что с 4 по 6 апреля российский флот будет проводить испытания ракет над исключительной экономической зоной Латвии в Балтийском море.

Однако, по запросу Латвии российская сторона не предоставила подробной информации об испытаниях, например, какие ракеты будут запускать

В ответ на запрос Минобороны Латвии о подробной информации относительно испытаний, Россия ответила только, что принимает все необходимые меры безопасности.

Ранее Латвия заявила о намерении выдворить российских дипломатов в связи с делом Скрипаля.

Как сообщалось, США выделят военную помощь странам Балтии на $170 млн.

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Теги: Россия, Латвия, ракеты, запуск ракеты, агрессия России
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
krolikoff_net    04.04.2018, 09:27
Оценка:  -1
krolikoff_net
Других мест для испытаний ржавого хлама на россии просто нет.
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