Легендарная гимнастка обвинила тренера в изнасиловании

Со следующей подопечной тренера чуть не случилось то же самое, трагедии удалось избежать.

Тогда, в 1972 году, девушка никому не призналась в произошедшем pustgovorat2017.ru

В Мюнхене (Германия) перед Олимпиадой 1972 года тренер Ренальд Кныш изнасиловал свою подопечную 17-летнюю гимнастку Ольгу Корбут. Легендарная советская спортсменка, двукратная чемпионка мира и четырехкратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике только сейчас обнародовала этот факт.

Об этом она заявили в эфире телепрограммы Пусть говорят на российском Первом канале, передает Обозреватель.

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“Не знаю, как это назвать по-русски. Molesting… Домогательство. В конечном итоге перед Олимпийскими играми в Мюнхене он меня просто изнасиловал. Это правда. Я живу с этим. Это очень тяжело. Я скрывала это все. Это было очень стыдно. Это произошло в Минске в гостинице “Юбилейная“. Прямо перед Олимпийскими играми, когда мне исполнилось 17 лет“, - заявила Корбут.

По ее словам, позднее она пошла в милицию вместе со своим бывшим мужем Леонидом Борткевичем.

Сейчас 86-летний Ренальд Кныш живет в Гродно nina.nn.by

“После меня он начал готовить девочку к тому же самому. И девочка рассказала родителям. Его хотели посадить в тюрьму. Почему мы пошли с Леонидом в милицию… Я не могла это выдержать, потому что он все-таки сделал много. Еще тогда я не говорила, что он меня насиловал. Но когда я это увидела, как это больно… Ведь рана эта не заживает“, - сказала спортсменка.

Ольга сейчас живет в американском штате Аризона, разговаривает с заметным акцентом sensum.club

Как сообщалось 25 января 2017 года, врач сборной США по гимнастике получил 175 лет тюрьмы за домогательства.