В Италии офицер США убил жену-россиянку и покончил с собой

Брэдли Джоэл Кинсер убил спящую жену Лейлу, которую журналисты называют уроженкой России, а через несколько минут покончил с собой. Оба в прошлом были сотрудниками американской военной базы в Виченце.

Супружеская пара американского офицера и россиянки были найдены мертвыми в Италии corrieredelveneto.corriere.it

Переехавший в Италию отставной американский офицер убил жену-россиянку, после чего совершил суицид. Об этом сообщает итальянская газета Corriere del Veneto.

Отмечено, что Брэдли Джоэл Кинсер, которому в июле должно было исполниться 44 года, и его жена Лейла, которую журналисты называют уроженкой России, в прошлом были сотрудниками американской военной базы в Виченце.

По предварительной версии, мужчина убил спящую жену, а через несколько минут покончил с собой.

Издание сообщает, что Кинсер еще во время службы жаловался полковому капеллану на депрессию. Отмечается, что священник предупредил начальство, когда обнаружил, что пара не отвечает на телефонные звонки.

Газета обращает внимание на последнюю запись в Facebook Лейлы Кинсер. Судя по ее странице в соцсети, она уроженка Комсомольска-на-Амуре.

Ранее сообщалось, что во Франции подстрелили азербайджанского журналиста с женой.