Сиквел мультфильма Простоквашино: первая серия

Сюжет показывает уже знакомых всем героев, но в более современной версии.

Киностудия планирует снять 30 новых серий до конца 2020 года Скриншот из видео

Российская киностудия Союзмультфильм представила первую серию продолжения знаменитого с советских времен мультфильма Простоквашино. Эпизод называется Возвращение в Простоквашино. Часть 1 и посвящена Олегу Табакову, который озвучивал кота Матроскина в оригинальных эпизодах.

Об этом сообщает Страна.

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В обновленном мультфильме кота Матроскина озвучил Антон Табаков, сын Олега Табакова, Печкин говорит голосом Ивана Охлобыстина, Шарика озвучил певец Гарик Сукачев, маму Дяди Федора озвучивает телеведущая Юлия Меньшова, а самого Дядю Федора озвучил молодой актер Алексей Онежен.

Сюжет показывает уже знакомых всем героев, но более современных (Шарик, например, ведет свой блог и делает селфи), а также новых - сестру Дяди Федора - Веру Павловну и ее питомца - грызуна Тама-Тама.

Киностудия Союзмультфильм объявила о планах снять 30 новых серий до конца 2020 года. В отличие от старого формата, где серия была больше 15 минут, хронометраж новых выпусков составляет около 6,5 минуты.

Однако, автор оригинальной повести Дядя Федор, пес и кот (1973) Эдуард Успенский заявил, что обязательно будет подавать в суд на творцов новых серий мультика.

Стоит отметить, что премьера мультфильма Трое из Простоквашино по сценарию Эдуарда Успенского состоялась 40 лет назад - в 1978 году. Позже также вышли мультфильмы Каникулы в Простоквашино и Зима в Простоквашино.

Сам Успенский намерен судиться с авторами нового мультфильма за свои права на Простоквашино. Появилось видео, как он молча смотрит, что сделали с Дядей Федором:

Успенский смотрит новое Простоквашино 0:00 / 00:19

Как сообщалось 30 марта, Союзмультфильм не исправит баг с отчеством сестры Дяди Федора.