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Сиквел мультфильма Простоквашино: первая серия

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Сюжет показывает уже знакомых всем героев, но в более современной версии.
Киностудия планирует снять 30 новых серий до конца 2020 года
Киностудия планирует снять 30 новых серий до конца 2020 года
Скриншот из видео

Российская киностудия Союзмультфильм представила первую серию продолжения знаменитого с советских времен мультфильма Простоквашино. Эпизод называется Возвращение в Простоквашино. Часть 1 и посвящена Олегу Табакову, который озвучивал кота Матроскина в оригинальных эпизодах.

Об этом сообщает Страна.

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В обновленном мультфильме кота Матроскина озвучил Антон Табаков, сын Олега Табакова, Печкин говорит голосом Ивана Охлобыстина, Шарика озвучил певец Гарик Сукачев, маму Дяди Федора озвучивает телеведущая Юлия Меньшова, а самого Дядю Федора озвучил молодой актер Алексей Онежен.

Сюжет показывает уже знакомых всем героев, но более современных (Шарик, например, ведет свой блог и делает селфи), а также новых - сестру Дяди Федора - Веру Павловну и ее питомца - грызуна Тама-Тама.

Киностудия Союзмультфильм объявила о планах снять 30 новых серий до конца 2020 года. В отличие от старого формата, где серия была больше 15 минут, хронометраж новых выпусков составляет около 6,5 минуты.

Однако, автор оригинальной повести Дядя Федор, пес и кот (1973) Эдуард Успенский заявил, что обязательно будет подавать в суд на творцов новых серий мультика.

Стоит отметить, что премьера мультфильма Трое из Простоквашино по сценарию Эдуарда Успенского состоялась 40 лет назад - в 1978 году. Позже также вышли мультфильмы Каникулы в Простоквашино и Зима в Простоквашино

Сам Успенский намерен судиться с авторами нового мультфильма за свои права на Простоквашино. Появилось видео, как он молча смотрит, что сделали с Дядей Федором:

Успенский смотрит новое Простоквашино
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Как сообщалось 30 марта, Союзмультфильм не исправит баг с отчеством сестры Дяди Федора.

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Теги: мультфильм, Эдуард Успенский, Простоквашино, Союзмультфильм
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