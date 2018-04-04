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В США разбился крупнейший военный вертолет: четверо погибших

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Крупнейший вертолет американского морского флота Super Stallion, который вылетел со станции Miramar в Сан-Диего, разбился возле Эль-Центро, в нескольких милях от границы США с Мексикой.
Вертолеты CH-53E Super Stallion
Вертолеты CH-53E Super Stallion
uk.wikipedia.org

В США крупнейший военный вертолет морского флота потерпел катастрофу во время учебной миссии в Южной Калифорнии, в результате чего все четыре члена экипажа погибли. Об этом со ссылкой на военных сообщает АР.

Отмечено, что вертолет CH-53E Super Stallion, который вылетел из воздушной станции Miramar в Сан-Диего, разбился возле Эль-Центро, в нескольких милях от границы США с Мексикой.

Сейчас причину аварии выясняют специалисты.

Имена членов экипажа обещают сообщить через 24 часа, после того, как их родственники будут оповещены.

CH-53E Super Stallion - самый крупный вертолет в воинских частях США. Используется для перемещения и транспортировки мин, а также может перевозить десятки военных и тонны грузов.

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Ранее сообщалось, что 3 апреля штурмовик Harrier Корпуса морской пехоты США разбился в Джибути на востоке Африки во время учений.

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Теги: авиакатастрофа, США, авиация, Калифорния, вертолет, крушение, ВМС, ВВС США
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