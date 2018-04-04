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Норвегия даст 3,6 млн евро на реформы в Украине

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С учетом этого вклада, общий взнос Норвегии в бюджет Плана действий Совета Европы для Украины будет составлять около 4,6 миллиона евро.
Норвегия выделит Украине 3,6 млн евро
Норвегия выделит Украине 3,6 млн евро

Для реализации Плана действий Совета Европы для Украины на 2018-2021 годы Норвегия выделит 3,6 млн евро. Об этом в среду, 4 апреля, сообщает Укринформ.

"Правительство Норвегии приняло новое обязательство о нецелевом добровольном вкладе на сумму 34 миллиона норвежских крон (примерно 3,6 млн евро) для реализации Плана действий Совета Европы для Украины на 2018-2021 годы", - сообщили в Совете Европы.

Постоянный представитель Норвегии в Совете Европы, посол Елизавета Валаас, комментируя это решение, отметила приверженность ее страны поддержке усилий Украины, в частности в процессе реформирования.

"Норвегия имеет твердую политическую и финансовую приверженность деятельности Совета Европы относительно сотрудничества с Украиной, направленную на поддержку реформ", - сказала Валаас.

Теперь взнос Норвегии в бюджет Плана действий СЕ для Украины будет составлять около 4,6 млн евро.

Напомним, в феврале 2018 года Совет Европы утвердил План действий для Украины. Его бюджет составляет 29,5 млн евро. Мероприятия Плана действий направлены на поддержку конкретных реформ, которые должны привести украинское законодательство, институты и практику в соответствие с европейскими стандартами в сфере прав человека, верховенства права и демократии.

Напомним, ранее в Совете Европы рассказали, что вымывает деньги из Украины.

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Теги: ЕС, деньги, Норвегия, реформы, Совет Европы
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (3)
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Кайдаш    04.04.2018, 11:11
Оценка:  +2
Кайдаш
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Кайдаш    04.04.2018, 11:17
Оценка:  0
Кайдаш
Первый вопрос - не пора ли ставить к стенке? Как говорил незабвенный месье Кольбер - "..троих (чиновников) придётся повесить, остальные сам всё вернут в казну..."
Второй вопрос - когда Украина начнёт давать деньги на реформы другим странам?
дикий_Ким    04.04.2018, 10:52
Оценка:  +3
дикий_Ким
Наивные глупцы
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