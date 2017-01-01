Отравление Скрипаля: в деле появился еще один россиянин

Спецслужбы заинтересовалась мужчиной, который прибыл в Лондон из Москвы одним рейсом с Юлией Скрипаль, а спустя несколько часов покинул страну.

Россиянин пока не является подозреваемым thesun.co.uk

Британские спецслужбы проверяют россиянина, который летел в Лондон из Москвы одним рейсом с позднее отравленной Юлией Скрипаль, а спустя несколько часов вернулся в Россию.

Об этом сообщает Daily Mail со ссылкой на собственные источники.

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Источник уточняет, что короткая поездка россиянина вызвала вопросы, поскольку спецслужбы уверены, что исполнители покушения выехали из страны через несколько часов. Однако россиянин пока не является подозреваемым.

Издание Sun отмечает, что россиянин покинул Лондон через пять часов после прилета, а инцидент в Солсбери произошел примерно через сутки.

Напомним, 3 апреля глава химической лаборатории в Портон-Даун Гарри Ейткенхед сообщил, что британские специалисты не смогли установить страну происхождения нервно-паралитического вещества Новичок.

Ранее, британские СМИ сообщали, что дочь экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля Юлия была отравлена вместе со своим отцом через несколько дней после получения доступа к “секретному банковскому счету“.