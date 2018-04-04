Российский священник спел Мурку

Церковь осудила поступок личного секретаря архиепископа Тираспольского Саввы архимандрита Венедикта Циркова.

"Раз пошли на дело, выпить захотелось, мы зашли в шикарный ресторан..." Скриншот из видео

В сети появился видеоролик, на котором во время приходской трапезы священник исполняет блатную песню Мурка. Пресс-секретарь московского патриарха Кирилла, священник Александр Волков назвал недопустимым подобный поступок церковнослужителя.

Об этом пресс-секретарь патриарха написал на своей странице в Facebook.

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“Появившийся сегодня ролик, где священник в подряснике, с крестом, в церковном, судя по всему, доме поёт блатную песню про одесских урок – за гранью возможного и допустимого. Неважно чем занимаются наши собратья у себя дома, хотя надо надеяться, что в большинстве своём ничем предосудительным. Но за церковной трапезой, в присутствии других священников и мирян петь Мурку – ниже достоинства человека, носящего иерейский сан“, - написал представитель РПЦ.

Скандальный ролик в Twitter опубликовал журналист Александр Невзоров. Видео вызвало бурный резонанс в обществе. На момент публикации новости ролик уже просмотрело более 70 тыс. человек.

Поп пошёл на дело, выпить захотелось. Поп зашёл в шикарный ресторан. pic.twitter.com/IMGRlwGxId — Александр Невзоров (@NevzorovAG) 2 апреля 2018 г.

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По словам протодиакона РПЦ Андрея Кураева, на видео запечатлен личный секретарь архиепископа Тираспольского Саввы архимандрит Венедикт Цирков.

В сети пользователи активно комментируют поступок российского церковнослужителя.

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