В Москве горел ТЦ Персей для детей: есть жертвы

В здании ТЦ провели эвакуацию. Известно, что погиб как минимум один человек - сотрудник торгового центра.

В московском ТЦ Персей для детей погиб человек twitter.com/olrumo

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В столице Российской Федерации Москве на улице Малой Семеновской в среду, 4 апреля, в торговом центре Персей для детей произошел пожар.

Об этом сообщает ТАСС.

“В здании торгового центра по адресу Малая Семеновская, дом 28, строение 19, произошел пожар“, - говорится в сообщении.

Предварительно уточняется, что возгорание произошло на четвертом этаже торгового центра.

“Что горит и площадь (пожара) выясняется“, - говорится в сообщении МЧС России.

Пожару присвоен второй номер сложности из пяти.

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В МЧС отметили, что информация о пострадавших не поступала. В то же время, РИА Новости сообщают о пострадавших, но не называют их количество и характер повреждения. Интерфакс сообщает, что из торгового центра вывели одного пострадавшего, и уточняет, что горит складское помещение.

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При пожаре погиб один сотрудник ТЦ. Также пострадали трое спасателей, сообщил на месте ЧП глава ГУМЧС Москвы Илья Денисов.

“Один человек, сотрудник ТЦ, погиб. Пострадали три сотрудника Федеральной противопожарной службы. Площадь пожара составила порядка 80 квадратных метров. Он ликвидирован“, — сказал Денисов.

От также заявил, что торговый Персей для детей проверяли совсем недавно, в марте текущего года.

“В момент проверки одно нарушение оставалось невыполненным, на ход тушения и возникновение пожара (оно) не повлияло“, — сказал он.

По данным телеграм-канала Mash, очаг находился в машинном отделении грузового лифта. Также этот источник пишет, что есть еще одна пострадавшая - женщина, она госпитализирована. Состояние пока неизвестно.

В России горел очередной торговый центр Mash

Напомним, после трагического пожара в ТРЦ Зимняя вишня в Кемерово, где погибли десятки людей, арестовали нескольких человек, в том числе гендиректора компании-владельца Зимней вишни. Также следователи задержали областного начальника инспекции строительного надзора Танзилию Комкову, поскольку ТЦ оказался самостроем.

В Сеть выложили первые минуты после начала пожара в ТЦ Зимняя вишня, а также видео с внешней камеры наблюдения, доказывающее медлительность пожарных