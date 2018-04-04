Дания присоединится к дипломатическому бойкоту ЧМ-2018 в России

Члены королевской семьи и другие государственные чиновники Дании намерены присоединиться к дипломатическому бойкоту мундиаля в РФ, о котором ранее объявили Великобритания и Исландия.

ЧМ-2018 запланирован в России с 14 июня по 15 июля 66.ru

Официальные представители власти Дании откажутся от поездки на чемпионат мира по футболу в России. Члены королевской семьи и другие государственные чиновники, таким образом, намерены присоединиться к аналогичному решению Великобритании и Исландии, передает DR Nyheder.

Как сообщил министр иностранных дел Дании Микаэль Йенсен, этот шаг никак не скажется на участии в турнире сборной страны.

"Официальным лицам Дании будет крайне сложно отправиться в Россию на этот праздник. Я не думаю, что мы должны говорить об отказе со стороны национальной команды, но все остальные должны остаться дома и смотреть телевизор", - отметил дипломат.

Ранее Великобритания и Исландия объявили дипломатический бойкот ЧМ-2018 из-за отравления экс-шпиона РФ Сергея Скрипаля. Перед этим об отказе приехать в Россию на церемонию открытия Мундиаля заявил президент Польши Анджей Дуда.

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