Дело Скрипаля: Лондон против совместного с РФ расследования
Британия отвергла идею России о совместном расследовании отравления бывшего шпиона Сергея Скрипаля. Об этом сообщила британская делегация во время заседания исполнительного совета Организации по запрещению химического оружия.
Во время встречи британская сторона назвала идею общего с Россией расследования дела Скрипаля "извращенной".
"Это тактика для отвлечения внимания, и еще больше дезинформации производится для того, чтобы уклониться от вопросов, на которые российские власти должны ответить", - отметили в британской делегации.
По данным СМИ, ранее РФ предложила совместное британско-российское расследование инцидента в Солсбери.
Напомним, 4 марта Скрипаль и его дочь были обнаружены без сознания в британском Солсбери.
Источник: Украинская служба DW
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