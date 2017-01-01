Дело Скрипаля: Лондон против совместного с РФ расследования

Британская сторона назвала идею общего с Россией расследования дела Скрипаля "извращенной" и заявила, что это тактика для отвлечения внимания.

Британия отвергла идею России о совместном расследовании отравления бывшего шпиона Сергея Скрипаля. Об этом сообщила британская делегация во время заседания исполнительного совета Организации по запрещению химического оружия.

Во время встречи британская сторона назвала идею общего с Россией расследования дела Скрипаля "извращенной".

"Это тактика для отвлечения внимания, и еще больше дезинформации производится для того, чтобы уклониться от вопросов, на которые российские власти должны ответить", - отметили в британской делегации.

По данным СМИ, ранее РФ предложила совместное британско-российское расследование инцидента в Солсбери.

Напомним, 4 марта Скрипаль и его дочь были обнаружены без сознания в британском Солсбери.

Источник: Украинская служба DW

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