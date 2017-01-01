Министр иностранных дел КНДР посетит Россию

Глава МИД КНДР Ли Ён Хо приедет в Москву на три дня. Он проведет переговоры с Сергеем Лавровым и обсудит урегулирование ситуации на Корейском полуострове.

Министр иностранных дел Северной Кореи Ли Ён Хо посетит Россию с визитом 9-11 апреля. Об этом сказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, сообщает Интерфакс в среду, 4 апреля.

"9-11 апреля состоится официальный визит в Российскую Федерацию министра иностранных дел Корейской народной демократической республики. 10 апреля пройдут переговоры глав внешнеполитических ведомств", – сказала Захарова на брифинге.

По ее словам, планируется обсудить состояние и перспективы развития двусторонних отношений, а также обменяться мнениями по ключевым международным и региональным проблемам с акцентом на урегулирование ситуации на Корейском полуострове.

Ранее стало известно, что Ли Ён Хо посетит Азербайджан 5-6 апреля. Он приедет в Баку на министерскую конференцию Движения неприсоединения, куда входят 120 государств.

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