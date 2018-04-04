В результате пожара погиб один человек. Пострадали шестеро пожарных, один из них находится в тяжелом состоянии .

Пожарные полностью потушили возгорание в торговом центре Персей на востоке Москвы

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В Москве потушили пожар в торговом центре Персей для детей. В результате происшествия один человек скончался в скорой по дороге в больницу, 20 спасли. Из торгового центра эвакуировали 600 человек.

По словам начальника Главного управления министерства чрезвычайных ситуаций по Москве Ильи Денисова, при тушении пожара пострадали шесть пожарных.

Общая площадь возгорания составила 80 квадратных метров.

И снова ПОЖАР.Москва тц «Персей для детей» ,эвакуировали людей ,работают пожарные pic.twitter.com/MdNwvslTwE — БРАТ У-66998 (@Sergey_taxi) 4 апреля 2018 г.

Как уточнили в МЧС Москвы, погибший перепутал направление эвакуационного выхода.

Напомним, 25 марта произошел пожар в ТРЦ Зимняя вишня в российском Кемерово. По официальным данным, при пожаре погибли 64 человека, в том числе более 40 детей.