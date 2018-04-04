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В Москве потушили пожар в торговом центре

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В результате пожара погиб один человек. Пострадали шестеро пожарных, один из них находится в тяжелом состоянии .
Пожарные полностью потушили возгорание в торговом центре Персей на востоке Москвы
Пожарные полностью потушили возгорание в торговом центре Персей на востоке Москвы

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В Москве потушили пожар в торговом центре Персей для детей. В результате происшествия один человек скончался в скорой по дороге в больницу, 20 спасли. Из торгового центра эвакуировали 600 человек.

По словам начальника Главного управления министерства чрезвычайных ситуаций по Москве Ильи Денисова, при тушении пожара пострадали шесть пожарных.

Общая площадь возгорания составила 80 квадратных метров.

Как уточнили в МЧС Москвы, погибший перепутал направление эвакуационного выхода.

Напомним, 25 марта произошел пожар в ТРЦ Зимняя вишня в российском Кемерово. По официальным данным, при пожаре погибли 64 человека, в том числе более 40 детей.

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Теги: Россия, Москва, дети, МЧС, видео, фото, пожар, пожарные, торговый центр, ТРЦ
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Колишній-східняк    04.04.2018, 16:48
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Колишній-східняк
Все ближче до Кремля...
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