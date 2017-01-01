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Путин призвал помочь в восстановлении Сирии

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Восстановление экономики Сирии является общим всего мира. Сейчас стране помогают только Россия, Иран, Турция и немного ООН, считает Владимир Путин.
Владимир Путин на переговорах в Анкаре
Владимир Путин на переговорах в Анкаре

Президент России Владимир Путин обратился к мировому сообществу с призывом помочь экономическому восстановлению Сирии. Об этом он сказал на пресс-конференции по итогам трехстороннего саммита РФ – Турция – Иран по Сирии, сообщает Интерфакс в среду, 4 апреля.

"Мы призываем все страны мира активнее принимать участие не на словах, а на деле, все говорят о необходимости включиться в гуманитарную помощь для начала. Но никто практически ничего не делает, кроме Ирана, Турции и России. Мы видим небольшие поставки по линии ООН, но этого совершенно недостаточно", – сказал Путин.

Он добавил, что более масштабная задача – восстановление экономики Сирии, которое является общим делом.

"Мы очень рассчитываем, что после завершения политических процессов эта работа по восстановлению экономики Сирии приобретет широкий, масштабный характер", – отметил Путин.

Президент РФ подчеркнул, что политизация гуманитарной ситуации в Сирии недопустима. По его словам, Россия, Турция и Иран дальше будут координировать свою деятельность на гуманитарном направлении.

Ранее стало известно, что президент США Дональд Трамп заморозил выделение $200 млн на восстановление Сирии.

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Теги: Россия, Путин, Сирия, Владимир Путин, Конфликт в Сирии, Россия в Сирии, новости Сирии
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Источник: korrespondent.net

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