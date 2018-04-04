Москва повторно потребовала немедленно освободить моряков судна Норд

Россия требует незамедлительного освобождения незаконно задержанных граждан РФ. В свою очередь Киев считает, что задержанные моряки являются гражданами Украины.

Россия требует немедленно освободить российских граждан с крымского судна Норд, которое арестовала Украина, а сам сейнер вернуть владельцу. Об этом на брифинге сказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, сообащает РИА Новости в среду, 4 апреля.

"3 апреля в МИД России был приглашен временный поверенный в делах Украины в РФ. Ему была вручена нота с решительным протестом в связи с неправомерным задержанием Госпогранслужбой Украины 25 марта в Азовском море российского рыболовного судна Норд, отконвоированием его в порт Бердянск и незаконным удержанием под стражей экипажа в составе 10 граждан России", – отметила Захарова.

По ее словам, представителю Украины указали, что моряки находятся в нечеловеческих условиях, к ним не допускают сотрудников консульства РФ.

"Российская сторона потребовала незамедлительного освобождения незаконно задержанных российских граждан, возврата судна Норд его законному владельцу", – добавила она.

В свою очередь Киев считает, что задержанные моряки являются гражданами Украины, а российские паспорта им выдали незаконно. Об этом заявил начальник управления надзора за уголовным производством прокуратуры АРК Игорь Поночовный, сообщает Крым.Реалии.

"Украина однозначно считает членов экипажа украинцами. Паспорта (российские – ред.) им были выданы незаконно, потому что Россия не имела на то права. Как бы российская сторона не оправдывала свои действия, но есть международное законодательство, которое четко регулирует эти вопросы на протяжении более чем 50 лет", – сказал он.

Поночевный также выразил убеждение, что "члены экипажа, скорее всего, попадут домой, в Керчь".

"Я понимаю с человеческой позиции семьи, которые, возможно, не понимают в политике или процессах, которые происходят. Единственный негатив сейчас в том, что членов экипажа российская сторона использует для манипуляций в СМИ, якобы мы (украинская прокуратура – ред.) лишили семьи кормильцев. С точки зрения украинского законодательства – мы поступили правильно", – добавил Поночовный.

Ранее сообщалось, что суд арестовал задержанное в акватории Азовского моря российское судно Норд, а капитану Владимиру Горбенко сообщили о подозрении. Ему грозит пять лет тюрьмы. Горбенко отправили в Херсон для избрания ему меры пресечения в суде.

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